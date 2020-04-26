بريطانيا تعلن موعد عودة رئيس الوزراء البريطاني ” بوريس جونسون ” لعمله

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 03:04 مساءً - كشف متحدث بإسم رئاسة الحكومة البريطانية يوم أمس السبت عن أن رئيس الوزراء البريطاني ” بوريس جونسون “سوف يعود لإستئناف عمله يوم الإثنين المقبل .
وذلك بعد أن تعافى بوريس جونسون من إصابته بفيروس كورونا المستجد ويتمتع بصحة جيدة .
وكان قد خرج من المستشفى يوم 12 من شهر إبريل الجاري وقضى فترة النقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الحكومة البريطانيين .
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