المطربة البريطانية دوا ليبا تهنئ المسلمين بشهر رمضان.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حرصت النجمة والمطربة البريطانية دوا ليبا، على تهئنة متابعيها من المسلمين بحلول شهر رمضان، من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

النجمة العالمية البالغة من العمر 24 عاما : رمضان مبارك .. اتمنى ان يعم عليك بالصحة والسعادة.

وطرحت دوا ليبا، خلال شهر مارس الماضي ألبومها الجديد الذي تصدر قائمة آي تيونز ولائحة البيل بليبورد، كما أصبحت دوا لبيا تريند يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع طرح البومها الجديد.

ويضم الألبوم 11 أغنية منها don’t start now, cool , physical , levitating, pretty Please,halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys

Advertisements

وعلى جانب أخر، قررت النجمة والمطربة البريطانية دوا ليبا، مؤخرا، أن تستفيد من فترة الحظر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا “ COVID”.

و بحسب موقع جاست جيرد، فقد أعلنت النجمة العالمية عن أنها ستقوم بتصوير فيديو كليب جديد من ألبومها الغنائي الأخير ” Future Nostalgia “.

وقالت دوا ليبا : سأبقي الأمر سريا بعض الشيء في الوقت الحالي ، لكننا نعمل على فيديو موسيقي جديد ، و أنا متحمسة جدا بشأنه ، لقد عملنا على هذا الفيديو من المنزل ونحن نحاول أن نقدم حقا شئ ممتع ” .

والجدير بالذكر أنه على الرغم من مواجهة النجمة العالمية دوا ليبا صراع ومشكلات مع أحدث ألبوم غنائي لها وهو “Nostalgia Future”، بدءا من إطلاق الألبوم وسط الحجر الصحي خوفا من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلي أنه تم تسريب الألبوم في 25 مارس، وهو ما أجبرها لاطلاقه رسميا بعد عدة أيام من تسريبه وقبل أسبوع واحد من موعد إصداره المخطط له في 3 أبريل