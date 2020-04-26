مغني بوليود سونو نيغام يواجه أزمة بسبب تغريدة هاجم بها المسلمين

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
حالة واسعة من الانتقادات بدأت تلاحق النجم الهندي المعروف سونو نيغام، حيث بدأ مستخدمو تويتر بمشاركة ومهاجمة تغريدة قديمة عادت إلى الظهور مؤخرًا.
التغريدة التي أثارت حالة من الجدل للممثل كانت باتجاه المسلمين عندما كان يعيش فيه في دبي وسط جائحة فيروس كورونا، حيث قام الممثل بتعطيل حسابه بعد ردة الفعل.
في تغريدة عام 2017 ، اشتكى المغني الهندي البالغ من العمر 46 عامًا من استخدام المسلمين مكبرات الصوت لأداء الصلاة التي أزعجت نومه. وشكك في “التدين القسري” في الهند.
يقول في تغريدته “بارك الله في الجميع. أنا لست مسلماً ويجب أن أستيقظ من قبل الأذان في الصباح. متى سينتهي هذا التدين القسري في الهند”.
وأضاف متهكماً “بالمناسبة ، لم يكن لدى محمد كهرباء عندما قدم الإسلام ... لماذا يجب أن يكون لدي هذا التنافر بعد إديسون؟”. في الوقت نفسه ، علق المغني أيضًا على استخدام مكبرات الصوت في أماكن العبادة الأخرى ، مثل المعابد.
عندما اندلع الجدل لأول مرة في عام 2017 ، أصدر ممثل فيلم “كال هو نا هو” توضيحًا وقال إنه ليس ضد الإسلام أو الأذان وأنه أراد فقط مهاجمة ضد استخدام مكبرات الصوت.
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