شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحلقة 2 من مسلسل أم هارون والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 ننشر، اليوم الأحد، الحلقة الثانية من مسلسل أم هارون.

ويبث المسلسل في قناة ام بي سي، عبر شاشتها في رمضان 2020 . Advertisements حيث تدور أحداثه حول امرأة يهودية عاشت خلال فترة زمنية ما في الخليج. ويشهد المسلسل مشاركة نخبة من النجوم في توليفة جديدة، فهناك أسماء تتعاون معهم الفهد للمرة الأولى، وآخرون ً العديد من المشاريع المميزة.

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