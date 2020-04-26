“شدة وبتزول” عن سعد لمجرد وصلاح الكردي

تعاون جديد جمع الفنان والملحن والشاعر اللبناني صلاح الكردي بالفنان المغربي سعد لمجرد في أغنية حملت عنوان “شدة وبتزول” مستوحاة من الأجواء التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

“شدة وبتزول” كلمات صلاح الكردي وسعد لمجرد، أما الألحان لـ الكردي واخراج الكليب حمل توقيع سعيد الماروق الذي مزج مجموعة صور لعدة بلدان في العالم خالية من الناس مع لقطات لصلاح وسعد كل واحد من منزله وهو يغني مقطعه.

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تقول كلمات الأغنية المليئة بإحساس الفنانين والتي بدأها صلاح في المقطع الاول: “شدة وبتزول ومش راح بتطول الله بقول بقول راح تفرج بكرا”. ثم يكمل سعد بالمقطع الثاني: “شدةّ وبتزول ما يمكنش تطول الانسان يكون صبور ويخليها على الله لكن هلا خلينا في الدار احسن لنا حتى ما يجي بكرا ما نلاقي بعض”.

هذا التعاون ليس الأول بين صلاح الكردي وسعد لمجرد حيث تربطهما علاقة صداقة قوية تجسدت بوقوف صلاح الى جانب سعد في محنته في باريس، كما أن آخر تعاون بينهما هو دعاء “يا الله” تم اطلاقه في حزيران 2018 من كلمات والحان صلاح الكردي.