ما حقيقة إصابة بسام كوسا بفيروس كورونا؟

بعدما ترددت معلومات تفيد عن إصابة الممثل السوري بسام كوسا بفيروس كورونا وإدخاله الى المستشفى لمعالجته.

نفى مدير مستشفى الأسد الجامعي في دمشق، هذه الأخبار المتداولة وقال “كوسا لم يأت إلى المستشفى أبدًا، والإشاعات التي تحدثت عن ذلك غير صحيحة”.

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نذكر أن بسام كوسا يشارك في رمضان 2020 بالمسلسل السوري “سوق الحرير” للمنتج بسّام الملا، الذي سبق وقدّم أشهر مسلسلات البيئة الشاميّة “باب الحارة” الذي حصد نجاحاً جماهيريّاً إستثنائيّاً في مواسمه.

“سوق الحرير” تأليف حنان المهرجي، إنتاج شركة ميسلون، إخراج الأخوين بسّام ومؤمن الملا، بطولة: بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، نادين تحسين بيك، أسعد فضة، فادي صبيح، قمر خلف، ميلاد يوسف، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، أمانة والي، هيفاء واصف وغيرهم من نجوم الدراما السورية.

أيضاً يعرض لـ بسام كوسا مسلسل “سر” ويضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية منهم باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.