أحمد السقا يهزم نيللي كريم في "البولينج" مغمض العينين

القاهرة - لايف ستايل
اتهم الفنان أحمد السقا الفنانة رزان مغربي بالتحالف مع ضيفة حلقة اليوم من برنامج "إغلب السقا"، الفنانة نيللي كريم، ضده.
وخلال مسابقة البولينج، لاحظ السقا أن رزان مغربي تعبر عن أملها في تسجيل نيللي كريم لنقاط إضافية، وتتحدث بضمير يجمعهما في فريق واحد، ويبدو أن بركاتها، على حد قولها، حلت بالفعل على نيللي كريم، فسجلت برميتها التالية، لكن أحمد السقا فاز في النهاية، حتى وهو مغمض العينين.
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