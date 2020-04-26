أصالة نادمة وتفتقد طليقها في رمضان

"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة أصالة عن أكثر ما تفتقده في أول أيام رمضان، وهو وجود زوجها السابق المخرج طارق العريان معها على مائدة الإفطار، وذلك في اتصال مع برنامج The Insider.
وعبرت عن مشاعر الندم التي تنتابها بسبب الأخطاء التي ارتكبتها في العام 2019 حتى بداية العام الحالي، وأنها تحاول جاهدة أن تجد طريقة لتقدم بها الاعتذار على ما بدر منها.
وقالت: "الحياة تأخذنا بالانشغالات وبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مو متوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد".
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