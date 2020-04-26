ديانا كرزون تبكي على الهواء بسبب كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: أثناء إطلالتها عبر "سكايب" في حديث لبرنامج "mbc trending"، لم تتمكن الفنانة الأردنية ديانا كرزون من حبس دموعها وعدم التأثر والبكاء على الهواء مباشرة، بسبب عن حزنها الشديد لرؤية العاصمة الأردنية عمّان فارغة وخالية من الحركة والحياة على خلفية الإجراءات الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى ان حكومة الأردن تتخذ كل تلك الاجراءات الوقائية الصارمة من أجل صالح المواطنين، معتبرة انها في الوقت الحالي ليست فنانة انما جندي لنشر التوعية وحضّ الناس على ملازمة المنازل، لذلك تحرص منذ بداية ازمة فيروس كورونا على التواصل مع متابعيها وتشجيعهم على الالتزام بالحجر المنزلي.

وأكدت المغنية الشابة ان الظروف الراهنة أثرت على موعد حفلة زفافها وخطيبها الإعلامي الأردني معاذ العمري، خصوصاً مع قرارات الحكومة التي منعت التجمعات في صالات الأفراح الى اجل غير مسمى، كما أن لا علم لديها بالتطورات التي قد تحصل لاحقا، لذا قد تدخل القفص الذهبي من دون حفلة زفاف، وفق ما أعلنته، وعندما تبدأ الامور بالانفراج قليلاً قد تقيم حفلة صغيرة.

ولفتت إلى ان فكرة الزواج رغم الحجر المنزلي تراودها فعلاً، وقالت مبتسمة: "ننحجر رسمياً مع بعض".

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