الموت يغيب أحد نجوم "يوميات تشرنوبل"

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"الخليج 365" من بيروت: أفادت وسائل إعلام أميركية بوفاة الممثل من أصول أوكرانية دميتري دياتشينكو عن 53 عاما.

ونقل موقع TMZ عن شقيق الممثل قوله، إن جثة دياتشينكو عثر عليها داخل منزله في مدينة دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، مؤكدا أن وفاة الممثل لا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد وليست هناك مؤشرات على أن الوفاة لم تكن طبيعية.

ولم تتلق عائلة الممثل أي اتصالات منه على مدى عدة أيام ولجأت إلى الشرطة الأربعاء، ما أدى إلى العثور على الجثة.

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ولفتت عائلة الممثل إلى أنه كان في حالة صحية جيدة، وسيتم تحديد سبب الوفاة بالتشريح الطبي.

وولد دياتشينكو في الولايات المتحدة عام 1968 في عائلة مهاجر أوكراني، ويعرف بالدرجة الأولى بدوره في فيلم الرعب "يوميات تشرنوبل" (Chernobyl Diaries) عام 2012.