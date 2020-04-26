يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
"الخليج 365" من بيروت: أفادت وسائل إعلام أميركية بوفاة الممثل من أصول أوكرانية دميتري دياتشينكو عن 53 عاما.
ونقل موقع TMZ عن شقيق الممثل قوله، إن جثة دياتشينكو عثر عليها داخل منزله في مدينة دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، مؤكدا أن وفاة الممثل لا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد وليست هناك مؤشرات على أن الوفاة لم تكن طبيعية.
ولم تتلق عائلة الممثل أي اتصالات منه على مدى عدة أيام ولجأت إلى الشرطة الأربعاء، ما أدى إلى العثور على الجثة.
ولفتت عائلة الممثل إلى أنه كان في حالة صحية جيدة، وسيتم تحديد سبب الوفاة بالتشريح الطبي.
وولد دياتشينكو في الولايات المتحدة عام 1968 في عائلة مهاجر أوكراني، ويعرف بالدرجة الأولى بدوره في فيلم الرعب "يوميات تشرنوبل" (Chernobyl Diaries) عام 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيب أحد نجوم "يوميات تشرنوبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.