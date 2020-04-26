مسلسلات اجتماعية وكوميدية هادفة على أثير "إذاعة الشارقة" في رمضان

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"الخليج 365" من يبروت: يطلّ نخبة من ألمع النجوم الخليجيين والعرب من خلف الميكروفونات على جمهور إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خلال شهر رمضان ليقدموا إبداعاتهم الفنية، ضمن مسلسلات تراوحت في طرحها بين القضايا الاجتماعية والكوميدية الإبداعية، تبثها الإذاعة يومياً عبر أثيرها على التردد 94.4 FM.

حليس بجزئه الثالث

وبعد الاقبال والشهرة الواسعة التي حظي بها، يعود المسلسل الكوميدي الإماراتي "حليس" بطولة الفنان جابر نغموش، لمحبيه من التابعين، حيث تبث الإذاعة هذا العام الجزء الثالث من العمل الذي يعالج في حبكته جملة من المواقف الاجتماعية بقالب كوميدي هادف، ويسلط الضوء على ملامح متميزة من العادات والتقاليد المحلية الإماراتية التي تشكّل المكون الأصيل للمجتمع المحلي.

ويشارك في العمل الذي يعتبر واحداً من أبرز إنتاجات الإذاعة الصوتية مجموعة من الممثلين الإماراتيين أبرزهم أحمد الأنصاري وعبد الله سعيد بن حيدر، وهدى الغانم، ومنى الزجالي، إلى جانب مجموعة متميزة من المبدعين الذين يترجمون خلال العمل رؤية المؤلف أحمد الأنصاري وإبداعات المخرج ناجي خميس.

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كوميديا "خليجية مصرية" لا تخلو من مفارقات الحياة

وتواصل الإذاعة تقديم إبداعاتها حيث تعرض المسلسل الكوميدي الاجتماعي "أيامنا الحلوة" الذي يستعرض المواقف التي يمرّ بها جميع الشخصيات، والاحداث التي تقع معهم، في طرح كوميدي هادف أبدع في تأليفه الفنان مرعي الحليان ويتولى دور البطولة فيه الفنان الكويتي جمال الردهان، والممثل الإماراتي سعيد سالم، والفنان البحريني عبد الله ملك، إلى جانب حضور مميز للفنان بشير غنيم، والممثل المصري نصر حامد وآخرين.

وترتبط أحداث المسلسل بإيقاعات فنية متميزة، تروي المواقف التي تصادف كلّ شخصية فما بين العلاقات التي يؤسسها العمل، وأخرى التي تجمعها الصدفة، تتكامل الحكاية، حيث تمتلك الشخصيات خصوصية تميزها عن غيرها، إذ سيتعرف المستمع على "غانم" الشخصية التي يلعب دورها الفنان الإماراتي سعيد سالم، والتي تختلف عن "بو مشاري" التي يجسدها الفنان الكويتي جمال الردهان الثري الذي يبحث عن تحقيق أحلامه بعد التقاعد.

كما سيكتشف المستمعون دور شخصية "بو رابح" التي يمثلها الفنان السعودي بشير غنيم تاجر التمر السعودي الذي يبحث لنفسه عن موطئ ثراء جديد له في أوروبا، وبيومي المصري التي يجسدها الفنان نصر حماد الشخصية العادية الذي قادته الصدفة للتعرف على بو مشاري لتتحول بعدها إلى صداقة، وشخصية "بو عادل" الفنان البحريني عبد الله ملك، المولع بالتراث الغنائي الخليجي، ليعبّر المسلسل عن مجموعة من القضايا الحياتية بقالب كوميدي هادف لا يخلو من الإبداع.

