شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."كلنا عندنا الصاحبة دى" علا رشدى فى مشهد كوميدى مع ياسمين عبد العزبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيزمشاهد كوميدية رغم كونه يدور فى إطار إجتماعى، حيث جمع مشهد كوميدي بين الفنانة علا رشدى وبطلة العمل وهما متواجدان فى إحدى المطاعم تروى علا مشكلتها بعد طلاقها إنها لا تعمل أى شئ غير الأكل فى حياتها، وحاولت "غالية" ياسمين أن تنصحها وتؤنبها عما فعلته، وتأثرت "علا" بالأمر وطلبت منها أن تقف بجوارها، وفى لقطة كوميدية طلبت علا منها أن يأكلوا سوياً فى المطعم وتعجبت غالية من رد فعلها".

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ونحب تانى ليه"، طلاق "غالية" ياسمين عبد العزيز من زوجها شريف منير "عبد الله"، لانشغاله دائماً وإهماله لها حيث تعمل فنانة تشكيلية وتدهورعلاقتهما ويبدومن المشاهد الأولى أن "غالية" تحبه بشدة وتحتاج فقط أن يعاملها بحب ورومانسية، لكنه يؤكد دوما أنه غير سعيد في حياته معها.

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مسلسل "ونحب تانى ليه" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، ويحكى عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التى تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمى وتقع فى حبه، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.





المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة.