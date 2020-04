شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية بسبب كورونا.. تأجيل عرض فيلم Doctor Strange إلى مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة ديزني للإنتاج الفني والسينمائي لتأجيل عرض فيلم Doctor Strange الذي يأتي بعنوان Doctor Strange in the Multiverse of Madness، إلى شهر مارس عام 2022 بسبب الاحداث الحالية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي اثرب بشكل كبير على صناعة السينما.

وكان الشركة المنتجة للفيلم قد قررت منذ فترة تأجيل الفيلم إلى نوفمبر 2021، ولكن استمرار توقف التصوير بسبب فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في التأجيل للمرة الثانية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة من جديدة للشوارع.

تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر.

ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love and Thunder الذي تم تأجيله لمدة أسبوع من 11 فبراير عام 2022 إلى 18 فبراير 2022، بسبب توقف عملية التصوير في الكثير من الأماكن.