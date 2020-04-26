شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل تلبى طلبا غريبا لأحد معجبيها.. اعرف هو إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبت الفنانة ميرنا جميل، طلبا غريبا من أحد متابعيها عبر تويتر، حيث طلب منها بعدم إجراء أى عمليات للتجميل، لترد قائلة: "حاضر".

وترجع الحكاية، عندما قال حساب باسم "الجنرال بيكاتشو الأول" موجها حديثه لها: "أنا عايز أطلب منك طلب عشان تقريبا انتى آخر واحدة حلوة خلقة ربنا فى الوسط الفنى.. بالله عليكى ما تعملى تجميل.. وحياة أمك وأبوكى يا شيخة ما تلعبى فى خلقتك"، لتعيد ميرنا التغريدة وترد عليه، قائلة: "حاضر".





من ناحية أخرى، خرج مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذى تشارك ميرنا جميل فى بطولته مع النجمين محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام، من العرض فى السباق الرمضانى هذا العام.





مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه فى 15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، إخراج إسلام خيرى،

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وفى تصريحات سابقة، أعربت الفنانة ميرنا جميل عن سعادتها بسبب الأصداء الذى حققها فيلم "نادى الرجال السرى" فور طرحه فى دور العرض خلال عام 2019، وتمكن الفيلم من تحقيق أرقام عالية على مستوى الإيرادات بالإضافة إلى إعجاب النقاد والجمهور به،