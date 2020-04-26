شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تبهر المشاهدين بمشهد المواجهة مع أحمد مجدى فى" فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا محبتش حد في دنيتي كلها غيرك بتطلقنى يا زياد بالطريقة دى و بتسبنى في الفرح" بعد هذه الكلمات تعاطف الجمهور مع آيتن عامر فى مشهد المواجهة مع أحمد مجدى في الحلقة الثانية من مسلسل " فرصة تانية"، .بعد تركه لها في الزفاف.

وجذبت آيتن عامر أنظار جميع المشاهدين بسبب أداءها المبهر و صدق انفعالاتها وطريقة تمثيلها و عياطها، وإنها اتقنت الدور بحرفية عالية فى مشهد المواجهة بعدما تركها "زياد" في حفل الزفاف، وذهب ليتفقد حالة "ملك" التي تعرضت لحادث سير مروع أفقدها ذاكرتها.

وجاءت التعليقات لآيتن كالتالى، " بجد شااابوه ليكي قدرتي فعلا تجسدي دور مصريه اتظلمت بس لأنها حبت واتأذت ف اكتر حاجه ممكن توجع حرفيا وهي مشاعرها وزياد حقيقي كان مثال لكل راجل اناني مبيفكرش غير ف نفسه واللي هو عاوزه وبس من غير مايعمل حساب لمشاعر غيره"، "ايتن عامر تريند دلوقتي و دي أقل حاجة تستاهلها على جبروتها في التمثيل شابوه بجد و بحق و حقيقي يعني ايتن عامر ساحرة الاداء المتميز من نجاح لنجاح ان شاء الله المشهد الحقيقة عالمي و درجة اتقانك له مليون ٪".













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وتطورت العلاقة بين ريهام – أيتن عامر – وزياد – أحمد مجدى – فى أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فرصة تانية" وذلك بعدما وافق على الزاوج منها، ولكنه تركها فى حفل زفافهما بعدما علم بتعرض خطيبته السابقة ملك – ياسمين صبرى- لحادث ونقلها إلى المستشفى، لتنهار ريهام فى الحفل وتطلب من والدها معرفة ماذا حدث وما السبب وراء ترك زياد للحفل.

تذهب ريهام إلى ملك فى منزلها ولكنها تكتشف أنها تعرضت لحادث وتتواجد فى المستشفى وتذهب لها هناك وتدخل فى مشادة كبيرة معها بسبب غيرتها من حب زياد لها وتخبرها بأنها اكثر شخص تكرهه فى حياتها، وبعد ذلك تذهب بصحبة والدها إلى منزل زياد وتدخل فى مشادة معه فيطلقها لأنه ندم على الزواج منها.

يتعرض زياد للاعتداء من بلطجية فى الطريق ويتم نقله للمستشفى، وفى نفس الوقت، يذهب مدحت- دياب- الى المستشفى بعد معرفة تواجد زوجته مريم – هبة مجدى - هناك حيث أنه يراقبها بالموبايل ولكن والدها يطرده ويرفض عودة ابنته معها ويهدده برفع قضية عليه وأخد زينة ابنتها منه، ويعرف مدحت ما حدث لملك وأنها فقدت الذاكرة، وفجأة تختفى ملك من المستشفى ولا يوجد لها أثر.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.