شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من عمر ودياب.. شاهد أبرز 3 مواقف كوميدية فى حلقة الأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "عمر ودياب" العديد من المواقف الكوميدية، وذلك بعدما اصطدم الثنائي ربيع وخاطر بأكثر من موقف بداية بصدمة تدمير "تاكسي" كانوا قد اشتروه في الحلقة الأولي عبر حادث مما اضطرهم للرجوع إلى صاحب محل السيارات الذى باعه لهم في إطار كوميدي كما يظهر خلال الفيديو.

أيضاً شهدت الحلقة محاولتهم تعويض خيبة التاكسي باللجوء إلي عمل جديد، عبر الالتحاق بشركة لنقل الأموال، مما يحتم علي ربيع (عمر) العمل كفرد أمن يحرس سيارة التوصيل الذى يقودها دياب (خاطر) في إطار كوميدي.

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كما تضمنت الحلقة أيضاً مواقف كوميدية أخري تمثلت في لعب على ربيع دور فرد أمن في محاولة لجعل منطقته الشعبية أشبه بالكمباوند.

وكانت الحلقة الأولي شهدت إصابة عمر الذى يلعب دوره علي ربيع أثناء ممارسته كرة السلة مما تسبب في ابتعاده عن اللعبة تماماً، وفي نفس اليوم تعرض دياب (مصطفى خاطر) لماس كهربائي ليبتعد عن عمله في مجال الكهرباء.وهو الأمر الذى يأتي في وقت سيئ للغاية بالنسبة للثنائي، نظراً لأن الأمر يعطل عمر (علي ربيع) عن التسرع في الزواج من خطيبته، بينما يفشل دياب (خاطر) في مساعدة أخته من الزواج من خطيبها. إلا أن الحل السحري لحل أزماتهما يأتى عن طريق صديقهما سائق التاكسي الذي يدلهما على معرض سيارات بهدف شراء سيارة قسط يسوقونها معاً، وبالتالي يعود عليهما دخلاً ينتفعا به ويحل كل مشاكلهما، وهو الأمر الذى حصل عن طريق خال (عمر) الذى قام بمساعدتهما في الإجراءات وضمنهما نظراً لأنه موظف يتقاضى راتب ثابت.

مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.