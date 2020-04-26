شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحيى ذكرى مجزرة الأرمن وتندد بتورط الأتراك فى ذبح الأطفال..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، على تسليط الضوء على ذكري مجزرة الأرمن التي ارتكبتها تركيا والحكومة العثمانية في الفترة ما بين 1914 لـ 1923 ضد الأرمن وقتلهم لأكثر من 1.5 مليون شخص من بينهم أطفال وكبار السن والسيدات.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع التي تمتلك أكثر من 167 مليون متابع عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، صور للضحايا الذين أزهقت حياتهم السلطات التركية في التطهير العرقي الذي مازالت تركيا تواصل التبرؤ منه حتى الأن ونفي صلته بهم رغم تورطها في تلك المذبحة.

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ومن ضمن الصور التي نشرتها النجمة الأمريكية عبر الاستوري الشخصي لها، لأشخاص تم إبادتهم في تلك المذبحة وكتبت "هؤلاء هم أجدادي، الذي تم تجويعهم واغتصابهم وذبحهم على ايدي الأتراك العثمانيون الذين انتقلوا بعد ذلك للسيدات والأطفال".

ولم تكن تلك هي المرة الاولي التي تسلط فيها النجمة الأمريكية الضوء على تلك المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص، ورحبت نجمة تلفزيون الواقع في شهر أكتوبر الماضي، باعتراف مجلس النواب الأميركي بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات العثمانية ضد الأرمن.













ونشرت كاردشيان صورة عبر حسابها بتويتر، تظهر عدد الأصوات التي حصل عليها قرار الاعتراف بالإبادة في مجلس النواب الأميركي، وقالت: "نجاح باهر، انظروا إلى هذه الأرقام غير المعقولة!"، في إشارة إلى الأغلبية الساحقة التي أيدت مشروع القرار، وتابعت: "اعترفت الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن!!!"، مضيفه "فقط من خلال تسليط الضوء على أحلك جزء من تاريخنا يمكننا أن نتعلم عدم تكرارها، والإقرار بشكل صحيح بما حدث هو خطوة ضرورية في تحقيق قدر من العدالة للضحايا".











يذكر أن كيم كاردشيان من أصول أرمينية حيث أَن والدها أميركي من أصول أرمينية، وتحرص دائماً على مواصلة دعمها لحقوق بلادها في مجزرة الأرمن وتدعم بشكل مستمر تلك القضية.