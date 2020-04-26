شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد النبوى فى مشهد إنسانى بمسلسل "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم خالد النبوى فى بداية الحلقة الثانية من ‏مسلسل "لما كنا صغيرين" بعد غيابه عن أولى حلقات ‏العمل، وكعادته كانت طلته قوية فى مشهد إنسانى، إذ حاول النبوى (ياسين) ‏إقناع أخيه (حسن) نبيل عيسى بالزواج من "نهى" نسرين أمين، بعد ‏أن حملت منه عن غير زواج فى الحلقة الأولى، حتى وإن ‏وصل الأمر إلى إرغامه على الزواج منها.‏

تغضب نسرين أمين من إخبار ريهام حجاج لخالد النبوى بأزمتها ‏مع نبيل عيسى، ليذهب الأخير إليها ويعتدى عليها للمرة الثانية ‏ظنا منه أنها من أخبرت أخيه، وتذهب نسرين أمين برفقة ريهام ‏حجاج وكريم قاسم للاطمئنان على الجنين وعمل سونار بعد ‏اعتدائه عليها.‏

يأمر خالد النبوى سكرتيرته بجمع معلومات عن نسرين أمين ليتأكد من ‏كلام أخيه الذى يحاول أن يشوه صورتها أمامه للتهرب من االزواج منها. ‏

Advertisements

وفى خط درامى جديد تكشف عنه الأحداث، يذهب نبيل عيسى ‏إلى ريهام حجاج، ويخبرها أنه كان يتوقع انفصالها عن "يحيى" ‏محمود حجازى، ويذكرها بعلاقة حبهما قبل دخول يحيى فى ‏حياتها.

ويطلب "يحيى" محمود حجازى من محمود حميدة (سليم) ‏أن يصلح بيه وبين ريهام حجاج، ليجد الأخير حيلة ‏للصلح بينهما، فى الوقت الذى تقرر فيه ريهام حجاج ‏مغادرة العمل فى الشركة التى يديرها "سليم" ، وتفتتح عملا ‏خاصا بها. ‏

وتختتم أحداث الحلقة بذهاب ريهام حجاج وكريم قاسم إلى "نهى" ‏نسرين أمين، فى الشقة التى تسكن بها، ليجدان (نهى) ملقاة على ‏الأرض والسكين فى رقبتها، فهل تموت "نهى" أم تكتب لها ‏الأحداث عمرا جديدا؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث المقبل.‏

يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى ‎ ‎dmcالساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 ‏مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11:٠٠ مساء‎ .‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد ‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن ‏سلامة وإخراج محمد على‎.‎