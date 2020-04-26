شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الموزة على طريقة سمية الخشاب فى برنامج "طبخة سمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النجمة سمية الخشاب، اليوم الأحد، الحلقة الثالثة من برنامج وصفات سمية من خلال ”الخليج 365”، حيث تقدم كل يوم وصفة لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها في رمضان، من خلال موقع ”الخليج 365” وعبر صفحاته الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان. Advertisements وتقدم سمية اليوم ثالث وصفات البرنامج، وهى طريقة عمل لحم الموزة ويمكنك مشاهدة الفيديو للتعرف علي الوصفة كاملة وطريقة تحضيرها..

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