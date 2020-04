شكرا لقرائتكم خبر عن كيلي أوسبورني تكشف إجراءها لاختبار فيروس كورونا..اعرف النتيجة بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمكن الآن للنجمة العالمية كيلي أوسبورني ابنه المغني الشهير أوزي أوسبورني الاسترخاء و الشعور بالاطمئنان ، فقد كشفت كيلي البالغة من العمر ( 35 عاما ) أنها أجرت اختبار فيروس كورونا " covid19 " و ذلك بعد أن ظهرت علي كيلي أعراض الإصابة ، إلا أن نتائج الاختبار جاءت سلبية وهو ما كشفته كيلي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " التي تضم أكثر من 2.1 مليون شخص .

نشرت كيلي أوسبورني مقطع فيديو قصير علي " انستجرام " و علقت عليه فكتبت : " يالهي لقد قمت بإجراء اختبار فيروس الكورونا ، و ظهرت النتيجة " سلبية " و أنا الآن قادرة علي احتضان شقيقي جاك أوسبورني .

يذكر أن كيلي أوسبورني بدأت حياتها المعنية عام 1998 ، حيث بدأت شهرتها بمجرد ان شاركت عائلتها برنامج تليفزيون الواقع الشهير " The Osbournes " الذي حقق نجاح كبير و استطاع ان يحصد عدد من الجوائز الهامة و من ابرزها " Emmy Award " عام 2002 ، و زادت شهرة كيلي حول العالم بعد أن شاركت بعدد من البرامج الهامة التي تحظي بنسبة مشاهدة عالية مثل " Dancing with the Stars " .

ومن أشهر الاعمال التليفزيونية التي شاركت بها كيلي أوسبورني " Hotel Babylon " و " Drop Dead Diva " و " CSI: Cyber " ، و غيرهم .

