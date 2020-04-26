شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يكتسح تريند تويتر بسبب شخصية "الريس عزيز" فى مسلسل النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم عمرو عبد الجليل تريند تويتر، بعد ظهور شخصية "الريس عزيز" الذى يجسدها في مسلسل النهاية، واحتل هاشتاج باسمه المركز الثانى في قائمة الأكثر تداولا في التريند المصرى.

وتغزل المتابعين في تلقائيته و أداءه المتميز، منبهرين بتمثيله في مسلسل النهاية، وجاءت التعليقات كالتالى،" دايما متميز ومختلف وليك مكانك وأدائك الخاص بيك..واللي ميقدرش حد يقربله ...عمرو عبدالجليل..ممثل بدرجة قدير أقنعنا بأنه يقدر يمثل أي دور بمنتهي الروعة بجد شابوه كل يوم بيثبت إنه فنان يستحق كل الإحترام شابوه مبدع دائما ...كوميدي دائما ....استاذ دائما فنان تلقائي بشكل فظيع مش بيحضر كلام وكانه بيمثل بالفطره الواحد بيفرح فعلا لما يشوف له اى فيلم او مسلسل".

















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تريند تويتر

واستمرت الأحداث المشوقة في الحلقة الثانية لمسلسل "النهاية" حيث يقوم "السيد مؤنس" أحمد وفيق بمحاول تعقب المهندس زين لمعرفة سر دخوله سوبر ماركت لمدة ساعتين ثم خروجه منه بدون شراء أي شىء، وبالفعل يرسل طائرة درون لمراقبته ليكتشف أن هناك مدرسة أو مركز تعليمي ويقوم المعلم بمحو كل ما قد يدل على أنه مركز تعليمي، ويراقب أحمد وفيق المهندس زين "يوسف الشريف" عبر الجهاز الطائر.

يذكر أن أحداث مسلسل " النهاية " ليوسف الشريف كان قد بدأ باستعراض لشكل الحياة بعد ١٠٠ عام فالحياة أصبحت كلها " تاتش " باللمس كل ركن في المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شئ عن صحتك و عن ما يدور حولك في العالم فنري المهندس زين ( يوسف الشريف) وزوجته الفنانة ناهد السباعي في منزلهما فالزوجة تغسل الملابس في غسالة حديثة جدا باللمس ويتلقي الزوج مكالمة من زميل له في العمل عبر شاشة تفتح بمحرد الاشارة فيري من يحدثه عبر شاشة أمامه ويظهر الفنان أيمن الشيوي زميل المهندس زين في عمله لكنه ينذره ويحذره من أفكاره وبحثه الذي يقوم باعداده عن الخلية وحل أزمة الطاقة ويظهر حقد وغيرة زملائه في العمل من أفكاره ونحاحه .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.