شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت" أوبريت يجمع أمينة وأحمد شيبة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة أمينة لتقديم أوبريت غنائى جديد يجمعها بالمطرب الشعبي أحمد شيبة من خلال أوبريت تحمل اسم "خليك في البيت"، كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارما، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر،

وتم تصويره فيديو كليب من إخراج هيثم عنتر، ومن المقررأن يظهر فى الكليب كل من الفنانين هما أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، كما يتم طرحه علي طريقه الفيديو الأسبوع الحالي.

من ناحية أخرى، طرح "شيبة"، مؤخراً أغنية مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والأغنية تحمل اسم "البذرة الطيبة، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس، ويتم حاليا عرض المسلسل على قناة الحياة يوميا في الساعة 12.5، بعد منتصف الليل.

Advertisements

وتدور أحداث المسلسل فى فترة زمنية قديمة قبل 100 عام أو أكثر وتحديداً فى عصر الفتوات، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

يذكر أن مسلسل "الفتوة" انتاج شركة سينرجى ، اشراف عام حسام شوقى، منتج فنى فتحي إسماعيل ، ومن بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض وضياء عبد الخالق ومحمود حافظ ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.