شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يخرج ببث مباشر للحديث عن فيلمه Extraction.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي كريس هيمسوورث، عن توقيت البث المباشر الذي سيظهر فيه مع مخرج فيلمه الجديد Extraction الذي يعرض على شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية.

ونشر هيمسوورث، مجموعة من الصور لما وراء كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "سأبدأ البث المباشر مع مدير الإخراج، الملقب بالمجنون على الكاميرا، غداً على حساب نتفليكس للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول الفيلم، في تمام الساعة الرابعة مسارً بتوقيت جرينتش".

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العمل يدور فى إطار أكشن تشويقيى، حيث يتبع جندى من الجنود المرتزقة تايلر ريك، فى محاولة إنقاذ طفل، ابن أحدى تجار السلاح، جنبا إلى ذلك يحاول أن يحافظ على حياة كلاهما، وذلك بعد أن أصبح الولد الصغير رهينة في حرب بين كبار تجار المخدرات، وعند الوقوع في فخ من قبل الخاطفين داخل واحدة من أكثر مدن العالم المحصنة، فإن مهمة تعد مستحيلة ومميتة.

التصوير هو أحد العوامل المهمة فى العمل الأكشن الجديد، حيث أنه سيأخذ المشاهد إلى داخل أضيق وأغرب الأماكن التى من الممكن أن تخطر على بالهم مع بداية مشاهدة العمل الجديد، خاصة أنه تم تصوير العمل فى الهند فى منطقة داكا، التى تقع على الساحل الشمالي من نهر بوريجانجا، ومحاطة بثلاثة أنهار أخرى تجعل المدينة مثل قلعة محاطة بالماء. هناك ٤ جسور فقط تؤدي إلى المدينة، جنبا إلى تصوير بعض اللقطات النهائية فى تايلاند.