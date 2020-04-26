شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنى تحتفل بنجاح والدها فى تتر "ليالينا": غاب 10 سنين ورجع فوق أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة الشابة هنادي مهني عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه والدها فى تتر مسلسل "ليالينا"، حيث وضع له الموسيقى التصويرية والرؤية الموسيقية، ونشرت مجموعة من ردود الأفعال عليه، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة :"الملك عاد".

وتابعت :"غاب ١٠ سنين ورجع فوق اوى عشان ده مكانه وهيفضل طول عمره مكانه..حمدلله علي السلامه يا مايسترو يا رافع راسنا".



هنادي مهني





و شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "ليالينا ٨٠" معاودة المرض لخالد الصاوي، كما تتعرض ابنة إياد نصار وغادة عادل لحادث تفقد على أثره بصرها وتقررغادة عادل عدم الاستسلام وتطلب من إياد نصار أن يحاول البحث عن طبيب بالخارج لإنقاذ ابنتها.

ويزداد المرض علي خالد الصاوي ويدخل حجرة إياد نصار فيجده يكلم زوجته التي توفيت منذ خمس سنوات فيعاتبه علي ذلك فينهار خالد الصاوي ويبكي حزنًا علي زوجته.

غادة عادل تصمم في محضر الشرطة علي عدم التنازل وتطالب بحبس ميدو عادل فترد عليها صابرين والدة ميدو عادل بأنها هي التي ترغب في التنازل وتطالب أيضًا بحبس ابنة غادة عادل.

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كما سيطرت النوستالجيا على أحداث الحلقة الأولى من المسلسل وظهرت ملامح وجمال القاهره فى فترة الثمانينات من محلات وسط البلد وجروبي والسيارات وموديلاتها فى تلك الفترة وملابس الممثلين والديكورات الخاصة بالمسلسل.

ومسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على قناة CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحا، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وصابرين، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ونورهان، ومحمد رشاد، ومنة عرفة.