شكرا لقرائتكم خبر عن #المنسي_الأسطورة..عبارات الرحمة والبطولة تسيطر على التريند بعد عرض"الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة البطل الشهيد أحمد ‏المنسي، ويقدمه النجم أمير كراره، ضمن دراما رمضان إلى أذهان المصريين البطولات التي قدمها البطل المنسي وزملاءه من أبطال القوات المسلحة وخاصة سلاح الصاعقة من عمليات ضد الإرهابيين في سيناء، فبعد طرح الحلقة الثانية من المسلسل وما تضمنته من عبارات وطنية على لسان الشهيد المنسي، شهدت تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.



تريند تويتر هاتشاج المنسي الاسطورة

وتصدر هاشتاج "المنسي الأسطورة" تريند تويتر في مصر، خلال الساعات الماضية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسلات وبعض العبارات الخالدة التي قالها بطل المسلسل أمير كرارة، واستعاد المصريين ذكريات بطولات الشهيد المنسي، فقال مغرد: "أنت استثنائي.. مش زى الباقى.. شايف بكره وباصص لبعيد.. انت مش حاجه عاديه.. النسخه الاصلية".



هاشتاج المنسى الاسطورة يستعيد تسجيلات الشهيد



هاشتاج المنسى الاسطورة

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وقال مغرد ثاني: "في وطني رجال من أحذيتهم يتعلم العالم كله معنى الرجولة. الاختيار المنسي_الاسطورة"، ومغرد ثالث: " #المنسي_الاسطوره فعلاً أسطورة يسطرها التاريخ واحد أبطال جيش مصر العظيم"، ونعاه آخر: " الف رحمه ونور عليك يا سيدي الشهيد، ومعلق أخير يستعيد آخر تسجيلاته الصوتية ويعلق: " ربنا يرحمك يا بطل لو اتعملك ألف مسلسل وأالف رواية مش كفايه على اللى انت عملته".



تغريدات هاشتاج المنسى الاسطورة



جانب من تغريدات الهاشتاج

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.



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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.