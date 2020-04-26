دينا الوديدي عن ميدو زهير: توفي الشاعر المتفرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:
عبرت الفنانة دينا الوديدي عن حزنها الشديد لرحيل الشاعر الغنائي ميدو زهير، والذي غادر عالمنا، منذ قليل.
وكتبت دينا عبر حسابها على "فيسبوك": "البقاء لله توفي اليوم الشاعر المتفرد والكبير ميدو زهير صاحب أشهر أغاني ألبوم تدور وترجع، وغيرها من الأغنيات: حزن الجنوب - في بلاد العجايب - يحدثني الشجر - تدور وترجع. نرجو له الرحمة من الله".
اشتهر ميدو بالتعاون مع الفرق الغنائية، بينها مسار إجباري، وسط البلد، بلاك تيما، وكتب لمريم صالح ودينا الوديدي.
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