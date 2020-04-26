وفاة الشاعر الغنائي ميدو زهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

توفي الشاعر الغنائي ميدو زهير صباح اليوم إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وعبر عدد كبير من نجوم الفن عن حزنهم لرحيله، إذ كتب المطرب أمير صلا الدين عبر الفيسبوك:"توفي إلى رحمة الله تعالى الشاعر ميدو زاهر أسألكم الفاتحة".

وحقق ميدو شهرة بعد تعاونه مع فريق "بلاك تيما" و"مسار إجباري" والمطربة مريم صالح.

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وتعاون ميدو مع فريق "وسط البلد" في أغنية "عانقيني".

ومن أشهر ما كتب ميدو قصيدة "أزرق" التي ألقاها أحمد حلمي في أحد مشاهد مسلسل "الجماعة" و"باب الدنيا".

وغنى الفنان محمد محيي من كلماته أغنية "ملقتش فيكي حل".