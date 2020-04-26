تراند اليوم : النيابة تواجه سما المصري بالـ"فيديوهات" وتتخذ هذا القرار

واجهت النيابة العامة الفنانة المصرية سما المصري، بالعديد من الفيديوهات الفاضحة التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها بملابس فاضحة وإيحاءات جنسية صارخة.
ولم تنكر سما المصري هذه الفيديوهات، لكنها ظلت تبررها، فيما أمر النائب العام بحبسها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن النيابة العامة واجهت سما المصري بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، في انتظار استكمال التحقيق معها.
يذكر أن النائب العام قد أمر في وقت سابق بالتحقيق مع المصري، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها يوم الجمعة الماضي.
وتم إلقاء القبض على سما المصري بعد تقديم بلاغات من محامين يتهمونها فيها بـ”نشر الفجور والتحريض على الفسق”، وذلك عقب نشرها صورا وصفوها بـ”الفاضحة” و”غير اللائقة” على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي.