تراند اليوم : الفنانة العائدة من النقاب تصدم الجميع بفستان فوق الركبة في رمضان



أبدى جمهور الفنانة المصرية حلا شيحة، غضبهم العارم موجهين لها انتقادات لاذعة، بعد نشرها صورة ترتدي فيها فستانًا أسودًا شفافًا يظهر ما فوق الركبة.

الصورة التي نشرتها حلا شيحة- العائدة من النقاب والحجاب- بعد فترة اعتزال دامت سنوات، نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد" الذي تشارك فيه كأحد أبطاله.

وتشارك الممثلة حلا شيحة في بطولة المسلسل المصري "خيانة عهد" الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الرمضاني.

وهاجم النشطاء الفنانة – العائدة من النقاب- خاصة أننا في شهر رمضان الكريم، كون الصورة اعتبرها البعض مستفزة ولا تليق بهذه الأيام الروحانية، موجهين لها سيل من الانتقادات الجارحة، وعلق البعض بأن الفنانات اللاتي لم يلتزمن مثلها من قبل لا يجرؤن نشر صورة بهذه الجرأة.

وكثيرًا ما أثارت حلا شيحة الجدل حولها، خاصة بعد عودتها من ارتداء النقاب واعتزالها الفن، حيث ظهرت كثيرًا بملابس جريئة لم يعدها الجمهور منها، ما تسبب في موجة جدل حولها.