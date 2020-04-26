بعد شائعة وفاته.. أحمد بدير يتصدر محركات البحث

تصدر الفنان أحمد بدير، حركة البحث في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، ليكون الأكثر بحثًا في مصر وذلك عقب تداول شائعات حول وفاته.

وبعد تردد تلك الشائعات تم تكذيبها من قِبل الفنان أحمد بدير الذي أكد أنه يتمتع بصحة جيدة

وأنه متواجد حاليًا في منزله ولا يعاني من أي مشكلات، كذلك وأوضح أنه انتهى من تصوير مسلسله الجديد "يا أنا يا جدو".

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وأضاف بدير قائلًا عن مروجي تلك الشائعات أنه

لا يعلم ماذا يريدون ولا لماذا قاموا بترويج تلك الأقاويل، وشكر كل من هاتفه متسائلًا على صحته.

الجدير بالذكر أن مسلسل "يا أنا يا جدو" من بطولة أحمد بدير، طارق صبري، سارة سلامة، محمد نجاتي وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف فتحي الجندي ومن إخراج عادل الأعصر وإنتاج شركة دي لايت.