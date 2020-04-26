اليوم أولى حلقات برنامج "رمضان المصري" لعمرو الليثي على الشرق الأوسط

تبدأ الإذاعة المصرية في إذاعة أولي حلقات البرنامج الجديد "رمضان المصرى " للإعلامي د. عمرو الليثي عبر أثير شبكة الشرق الأوسط في الساعة 4:10 عصراً قبل الإفطار من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحاً.

البرنامج من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه ويشارك فى التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسنى

وكان الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية قد اتفق مع الإعلامي د. عمرو الليثي على تقديم برنامج إذاعي يومي على شبكة إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

البرنامج كوميدى اجتماعى يتناول حكايات مصر الجميلة، من أيام الفاطميين والمماليك ومحمد علي باشا مروراً بنجوم الأزهر الشريف والذين أضافوا البهجة والسرور لأيام وليالي رمضان.

كما يتناول البرنامج نجوم الزمن الجميل وصناع البهجة والذين

أعطوا لرمضان طعمه وجماله فى مصر، المسحراتي عمنا سيد مكاوي وأغاني مخصوصة لرمضان ..عبد الغني السيد وعبدالمطلب .. وأصوات المقرئين العظام عبد الباسط عبد الصمد والشيخ رفعت ومصطفى إسماعيل والطبلاوي والنقشبندي وتواشيح طه الفشني قبل صالة الفجر في سيدنا الحسين.وأيضاً العزومات والولائم والزينة والفوانيس وكنافة وقطايف، والموائد المصفوفة أمام البيوت وقت الإفطار وتلك المظاهر الرائعة فى مصر."رمضان المصرى" يُذاع عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس الساعة 4:10 عصراً قبل الإفطار ويعاد الساعة 9:10 صباحاً طوال شهر رمضان.