اليوم.. عمرو الليثي يقدم أولي حلقات "خط الخير" على راديو مصر

الكورونا، وتداعياته على الأسر غير القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.
يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي برنامجًا جديدًا بعنوان "خط الخير"، على راديو مصر، في الواحدة وخمس دقائق ظهرًا من الاحد الي الاربعاء طوال شهر رمضان.
وتأتي فكرة البرنامج تماشيا مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار مرض
ودور البرنامج خدمي في مساعدة الغرامات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز قرابة 1000 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغب، وتجهيز قرابة 500 عروسة، و300 عملية.
ويذاع البرنامج يوميا ويستقبل مكالمات المستمعين على الهواء، وفي حال تعذر استقبال مكالمات الهواء، يوجد خط شكاوى مسجل يترك المستمع شكوته، ومن ثم يتواصل البرنامج معه.
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