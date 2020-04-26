الليلة.. غادة عبدالرازق ضيفة برنامج إغلب السقا

في ثالث حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا "تظهر الفنانة غادة عبد الرازق كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا.
برنامج "إغلب السقا" يُقدم في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليديةبين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.
البرنامج من تقديم النجمة رزان مغربي.ويُعرض يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً والإعادة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على قناة أم بي سي مصر.
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