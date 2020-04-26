كارول سماحة تختار أغنية نوال الزغبي كأفضل تتر في رمضان وهي تردّ

ميرنا وليد - بيروت - إختارت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ أغنية "إتحاربت" للفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ التي قدمتها تتر مسلسل "سلطانة المعز"، كأفضل تتر في رمضان هذا العام.

وكتبت سماحة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ألف مبروك نوال أغنية اتحاربت بالنسبة إلي أجمل تيتر مسلسل لرمضان٢٠٢٠ الأغنية متكاملة كلاما ولحنا".

وبدورها ردت عليها الزغبي بالقول:"وانت احلى واطيب مراة بالعالم".

يشار إلى أن سناحة كانت شاركت مؤخراً في أوبريت "أنت أقوى" إلى جانب مجموعة من النجوم بينهم محمد منير وتامر حسني، صابر الرباعي، وائل جسار وسميرة سعيد.

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