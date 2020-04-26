لجين وأسيل عمران تنتقدان برنامج رامز جلال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتقدت الشقيقتان لجين و​أسيل عمران​ برنامج ​رامز جلال​ الذي يعرض حالياً في رمضان بعنوان "رامز مجنون رسمي"، وظهرتا من خلال مقطع فيديو وهما تشاهدان حلقة الأمس التي إستضاف فيها جلال لاعب كرة القدم التونسي علي معلول، إذ قالت لجين:"ما أحد يقنعني أن الأشخاص هدول يعرفون.. يعني هذا لاعب كرة لا ممثل ولا شي.. والله عيب".

لترد عليها أسيل: "مو معقول الواحد قاعد يشوف رجال بيرج كده ووالله عيب.. يعني الي بيعرف يستاهل.. لكن والله رجال قاعد بيرجف منظر يعور القلب والله ما في شي يضحك".

ووافقتها الرأي لجين قائلة: "شفتي شفتاه إزاي بترجف من الخوف.. ترى في ضيوف بتعرف وضيوف أخرى ما تعرف على أساس جايين لقاء أو تصوير إعلان.. الله قاعد يصير عيب قسما بالله".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا كنت أحس بالذنب إني سبيته وضربته لكن لما بشوف اللي قاعد يسويه في العالم أقول يستاهل.. لأن برنامجه في إذلال كبير مع الأسف الشديد".

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