إبنة جوني ديب تنفصل عن حبيبها الممثل

ميرنا وليد - بيروت - ما زال من غير الواضح متى انفصل الثنائي عن بعضهما، ولكن بحسب ما نشرته مجلة "كوسموبوليتان" البريطانية، فإن الممثل الأميركي ​تيموثي شالاميت​ قد انفصل عن حبيبته ​ليلي روز​ إبنة الممثل العالمي ​جوني ديب​ بعد أن ذكرته المجلة كعازب في العدد الذي سيصدر في شهر أيار/مايو 2020.

وكان بدأ تيموثي وليلي علاقتهما العاطفية في شهر أكتوبر عام 2018 حيث جمعهما العديد من القواسم المشتركة، فكلاهما لديه نفس الأصول الفرنسية فأحد الوالدين فرنسي والآخر أمريكي.

وليلي هي ابنة الممثل الأمريكي جوني ديب والمغنية الأمريكية فانيسا بارداي.



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