ماريا كيري تغني "Hero" للأطباء-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​ماريا كيري​ مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر غنائها أغنية "Hero" للأطباء الذين يواجهون تفشي ​فيروس كورونا​ حول العالم، وقد لاقى هذا المقطع تداولا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على خطوتها.

الجدير ذكره ان ماريا كيري كانت كشفت مؤخرا ان لديها أغنية لم تطرحها من قبل مع النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، ما اثار جدلا كبيرا بين الجمهور، الا ان ماريا لم تكشف عن اذا كانت ستطرحها في الفترة المقبلة وعن سبب عدم اصدارها لغاية الآن.

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