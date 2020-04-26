ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية ​فيفيان مراد​عن وضعها خلال الحجر المنزلي في لبنان ضمن الاجراءات الوقائية من ​فيروس كورونا​، فقالت ان اوضاعها لم تختلف حيث انها في الاصل "بيتوتية".

وأضافت انها في هذه الفترة مبتعدة عن وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيش فترة سلام.

وعن جديدها على الصعيد الفني قالت فيفيان ان أغنيتها العراقية جاهزة لكنها لم تتمكن من تصويرها مع المخرج اللبناني زياد خوري، حيث كان من المفترض ان يكون موعد التصوير في ١٨ آذار/مارس لكن حينها كان قد فرض الحجر المنزلي في لبنان.

تجدر الاشارة ان الاغنية ​تحمل عنوان "أنا العراق"، من كلمات وألحان عمار الجمالي توزيع أسعد عبد الجبار.

وكان أخر اعمال فيفيان أغنية سجلتها بصوتها وهي "احن الى خبز امي" للفنان اللبناني ​مارسيل خليفة​ وذلك بمناسبة عيد الام.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-هكذا تقضي فيفيان مراد فترة الحجر المنزلي..وماذا عن أغنيتها العراقية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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