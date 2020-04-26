شاهد : بعد 13 عاما .. كيف أصبح شكل طفل فيلم ” عندليب الدقي “

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كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 01:01 مساءً - عاد ” علاء عمرو ” الشهير بشخصية الطفل ” يزيد ” في فيلم ” عندليب الدقي ” للظهور من جديد بعد مرور ما يقرب من 13 عاما ابتعد فيها عن التمثيل .
حيث ظهر علاء عمرو من جديد بعد أن أصبح شابا من خلال مشاركته في مسلسل ” فالنتينو ” الذي يتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي .
ويقوم علاء بدور الطالب ” معتز ” بمدرسة فالنتينو في المسلسل .
مسلسل فلانتينو بطولة كلا من الفنانين عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وسليمان عيد وحمدي الميرغني .. وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام .
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