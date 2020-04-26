شاهد : بعد 13 عاما .. كيف أصبح شكل طفل فيلم ” عندليب الدقي “

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 01:01 مساءً - عاد ” علاء عمرو ” الشهير بشخصية الطفل ” يزيد ” في فيلم ” عندليب الدقي ” للظهور من جديد بعد مرور ما يقرب من 13 عاما ابتعد فيها عن التمثيل .

حيث ظهر علاء عمرو من جديد بعد أن أصبح شابا من خلال مشاركته في مسلسل ” فالنتينو ” الذي يتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي .

ويقوم علاء بدور الطالب ” معتز ” بمدرسة فالنتينو في المسلسل .

مسلسل فلانتينو بطولة كلا من الفنانين عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة ‏وسليمان عيد وحمدي الميرغني .. وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام .