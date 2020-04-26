ناصر القصبي يثير الغضب في السعودية.. هل يسخر من الهيئة؟

متابعة بتجــــــــرد: أثار الفنان السعودي ناصر القصبي مرة جديدة جدلاً وايعاً في المملكة العربية السعودية بعد عرض الحلقة الاولى من مسلسله الرمضاني الكوميدي الجديد “مخرج 7″، والذي تضمن الكثير من المشاهد المستفزة، بحسب المشاهدين.

ويتطرق العمل الجديد إلى قضايا شائكة، نادراً ما يتم التطرق إليها لانها تثير حفيظة فئات محافظة معينة في البلاد.

واستطاع “مخرج7” ان يتصدر ترند “تويتر”، واسم القصبي الأكثر رواجا بين المغردين، الذين انتقدوا ما جاء في الحلقة الاولى، لا فتين الى ان ما يعرض حاليا ليس كوميديا انما تهريج وسخرية ولا بطرح اي فكرة هادفة.

كذلك تعرض القصيبي بسبب مشهد فسره المشاهدين على انه موجه ضد “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ، معتبرين انه كما كل عام يحاول توجيه الانتقادات للهيئة بطريقة غير مباشرة وباللعب في الكلمات.

وظهر النجم الخليجي في احد المشاهد وهو يسخر ويستهزء من شيء، الامر الذي فسره متابعيها انه موجه بشكل غير مباشر للهيئة من خلال إشارات سخر فيها برجالها.