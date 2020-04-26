إليكم حقيقة الأخبار المتداولة عن أحمد بدير

Apr 26, 2020
نفى نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، الأخبار التي تداولها في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل بشأن وفاة الفنان الكبير أحمد بدير، موضحًا أنها مجرد إشاعات تفبركها بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل وذلك لأجل لفت الأنظار إليها فقط ليس أكثر”.
وأضاف “زكي” أن الفنان الكبير أحمد بدير متواجد حاليًا في منزله ويتمتع بصحة جيدة.
نشير أن أحمد بدير يُعرض له حاليًا مسلسل بعنوان “يا أنا يا جدو”، ويشارك في بطولته كل من سارة سلامة، طارق صبري، محمد نجاتي، تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.
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