انفصال تيموثي شالاميت عن ليلي روز ابنة جوني ديب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد مرور أكثر من عام على مواعدتهما، انفصل الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت، 24 عامًا عن الممثلة الأمريكية من أصول فرنسية ليلي روز 20 عامًا.

وليلي هي ابنة الممثل الأمريكي جوني ديب والمغنية الأمريكية فانيسا بارداي، وعلى الرغم من سنها الصغيرة إلا أنها سفيرة للعلامة التجارية شانيل.

وبحسب ما نشرته مجلة "كوسموبوليتان" البريطانية، فإن تيموثي قد انفصل عن حبيبته بعد أن ذكرته المجلة كعازب في العدد الذي سيصدر في شهر مايو 2020.

وما زال من غير الواضح متى انفصل الثنائي عن بعضهما، حيث بدأ تيموثي وليلي علاقتهما العاطفية في شهر أكتوبر عام 2018 حيث جمعهما العديد من القواسم المشتركة، فكلاهما لديه نفس الأصول الفرنسية فأحد الوالدين فرنسي والآخر أمريكي.

وقد ظهرا معا للمرة الأولى على شاشات هوليوود من خلال فيلم "الملك" The King وهو أحد إصدارات نتفليكس، حيث كان يلعب تيموثي دور الملك هنري الخامس وكانت ليلي في دور كاثرين زوجة الملك.

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في البداية، حرص الثنائي على إبقاء علاقتهما سرية، فقد كان يحرص تيموثي على اصطحاب والدته والظهور إلى جانبها على السجادة الحمراء بدلًا من ليلي، ولكن ظهرا بعد ذلك معا بشكل رسمي في مهرجان البندقية السينمائي.

ولطالما تعرض تيموثي وليلي لشائعات الانفصال ودائمًا كانا يردان على هذه الشائعات بظهورهما في العديد من العطلات الرومانسية وخاصة في جزيرة كابري الإيطالية حيث انتشر للثنائي العديد من الصور الحميمية هناك.

الجدير بالذكر أن ليلي ليست الحبيبة الأولى في حياة تيموثي، فقد ارتبط من قبل مع لورد ليون ابنة مغنية البوب مادونا؛ إذ كانت زميلته في الدراسة.

وعلى الرغم من صغر سن هذا الممثل إلا أنه يحظى بشعبية وشهرة كبيرة في عالم هوليوود، حيث حصل على العديد من ترشيحات الجوائز مثل الأوسكار والغولدن غلوب فضلًا عن إطلالاته الأنيقة التي دائمًا تجذب الأنظار على السجادة الحمراء، حسث يتمتع بأسلوب فريد وجذاب.

وقد أدرجت شركة Lyst تيموثي لقائمة المؤثرين في مجال الموضة والأزياء، حيث يختار النجم الشاب ملابسه بنفسه ويفضل علامات تجارية معينة مثل لوي فيتون وألكسندر ماكوين.