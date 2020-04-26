شيماء المغربى تطرح دعاء « يارب اغفرلى »

القاهرة - لايف ستايل
طرحت المطربة شيماء المغربى عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» دعاءً دينيًا بعنوان يارب اغفرلى ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
و تقول كلمات الدعاء " انا بين ايدك ساجد وعينى بذنبي مكسورة ورغم انى بشر جاحد بقوم و ذنوبى مغفورة واعيد الكره من تانى " .
دعاء يارب اغفرلى من كلمات هالة على ، الحان تيام على ، توزيع و هندسة صوتية حسام سعيد .
يذكر ان اخر اعمال شيماء المغربى قتل عمد" كلمات تامر عبدالرحمن راغب، ومصطفى حسين، ألحان أحمد راجح، توزيع تيام طارق، تصوير ومونتاج عمر زكى، وهندسة صوتية مهاب أسامة، ومن إخراج على غزلان.
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