شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن حلق شعره بنفسه.. مالوما يحلق شعر جده فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى الكولومبي الأصل مالوما متابعيه بفيديو جديد له عبر حسابه بموقع "أنستجرام" وهو يحلق شعر جده، بعد حلقه شعره لنفسه من قبل بمساعدة والدته، وذلك بسبب العزل المنزلى الذى فرضه انتشار فيروس كورونا علي الجميع.





وشارك مالوما، متابعيه، بمقطع فيديو له من داخل العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه الكثيرون من مختلف انحاء العالم، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد "كوفيد 19".

ونشر مالوما، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يؤدي تمارين شاقة من داخل منزله لتحسين عضلات البطن وشدها، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

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واستطاع مالوما البالغ من العمر (25 عاما) أن يحقق نجاحا جديدا بكليب "PM 11"، الذى أصدره في شهر مايو الماضي، فقد وصلت نسبة مشاهدة الكليب لأكثر من 450 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهي نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع الكثير من الأعمال الغنائية لأشهر المغنيين.

ويعتبر مالوما أحد أهم الأصوات المعاصرة في عالم الموسيقى اللاتينية ونجمًا شابًا أثبت سطوعه ومكانته على الساحة العالمية بامتياز، وقد زادت مبيعات تذاكر الجولة الغنائية العالمية التي أطلقها عام 2017 المغني الكولومبي عن مليون تذكرة بعد أن أحيا خلال الجولة 105 حفلة غنائية في مختلف أنحاء العالم ليتصدر بذلك قائمة مبيعات تذاكر الحفلات الموسيقى اللاتينية عالميًا.

وكان نجم الموسيقى اللاتينية قد فاز في عام 2018 في حفل جوائز غرامي للموسيقى اللاتينية بجائزة أفضل ألبوم غنائي صوتي معاصر عن ألبومه الذي يحمل عنوان F.A.M.E.، وهو يحظى بشعبية عالمية واسعة ويزيد عدد متابعيه على من منصة "فيس بوك" عن 23 مليون، ويبلغ عدد متابعي حسابه على تويتر 6 ملايين، فيما يبلغ عدد متابعيه على منصة إنستغرام 46 مليونًا، ليتصدر بذلك قائمة الفنانين اللاتينيين. أما عبر YouTube، فهو يمتلك أكثر من 22 مليون حصدت أغانيه المدرجة على حسابه هناك ما يزيد على 9 مليارات مشاهدة.