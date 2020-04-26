شكرا لقرائتكم خبر عن أنتم الأبطال الحقيقيين.. سامو زين يعلن إحياء 5 أفراح مجانية للأطباء والممرضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم السورى سامو زين، عن إحيائه لخمس أفراح مجانية للأطباء والممرضين من الجنسين، بعد انتهاء الحظر وفتح قاعات الأفراح والمناسبات، وذلك لدورهم ومجهودهم الكبير فى مواجهة جائحة كورونا، مشددا على أنهم هم الأبطال الحقيقيين، وهذا أقل ما يستطيع فعله مع ملائكة الرحمن.

وكتب سامو، عبر حسابه على انستجرام: "شكراً لكم.. الأطباء والممرضين.. أنتم الأبطال الحقيقيين، إن شاء الله أول ما يتم فتح الأفراح والمناسبات سوف أقدم 5 أفراح مجانا لأى طبيبة أو ممرضة عروس أو طبيب أو ممرض عريس، وهذا أقل ما أستطيع أن أفعله لكم.. ملائكة الرحمن".



سامو زين

كما طرح سامو زين، مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "صو صو"، وهى من كلماته بالمشاركة مع الشاعر أسامة عبد الهادى، ألحان معتز أمين، توزيع أسامة عبد الهادى، من إخراج إسماعيل الأبرص.

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وكان النجم سامو زين قال فى وقت سابق، إن أغنية "الورد الأحمر" كانت نقلة كبيرة فى حياته، مضيفًا أن الأغنية من المحطات المهمة، التى لم يتخيل أنها تحدث ضجة كبيرة، وكان الفنان طرح ألبومه "الورد الأحمر" فى توقيت صعب جدا، وتم تأجيله لأكثر من 5 مرات، وبرغم ذلك حقق الألبوم نجاحا كبيرا، ونالت أغنية "الورد الأحمر" إعجاب الكثيرين، خاصة بعدما صورها بطريقة مبتكرة ومختلفة.