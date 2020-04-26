شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من 24 سنة.. شادى نابلسى يحتفل بعيد ميلاده مع والدته الديفا سميرة سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل شادى نابلسى، ابن الديفا سميرة سعيد، بعيد ميلاده الخامس والعشرين، بصورة مع والدته النجمة المغربية والعربية، فى صورة يرجع عمرها إلى 24 عاما وتحديدا فى الاحتفال بعيد ميلاده الأول.

ونشر شادى، الصورة التى جمعته مع والدته، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "عيد الميلاد قبل 24 عاما، عيون على التورتة، بعض الأشياء لا تتغير أبدًا".



الديفا وابنها شادى

يشار إلى أن النجمة، سميرة سعيد شاركت مؤخرا فى أوبريت "أنت أقوى"، حيث صورت جزءا منه بمدينة الجونة، وضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى، ومن النجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، كارول سماحة، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.

سميرة سعيد نشرت عبر حسابها على إنستجرام، فيديو قصير من كواليس تصوير الأوبريت، جمعها بابنها شادى، وهما يرقصان معا، وعلقت على الفيديو، "دايما وجودك جنبى بيدينى القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب شادى .. من كواليس تصوير أوبريت أنت أقوى".

وعلقت الفنانة سميرة سعيد على أوبريت "أنت أقوى"، قائلة: "شاركت فى هذه الأوبريت رغم العزل الصحى لأن الفكرة كانت جميلة"، مضيفة "هاتفنى الدكتور وليد مصطفى وهو صديق عزيز جداً فعجبتنى الفكرة وقررت المشاركة فيها"، مشيرة إلى أن الفكرة رائعة وتحمل فى طياتها إيجابية، وحسيت أنى لازم أشارك فيها لأن الأوضاع غير الطبيعية التى يشهدها العالم تحتم عليَّ أن يكون لى دور، وتابعت قائلة "الناس حسيت إنها حزينة من اللى بيحصل فحبيت أعمل تفاؤل".

وأكملت: "أول مرة أشارك فى عمل فنى جماعى فى حياتى كلها، ورغم كده مبسوطة وسعيدة جداً، مشيرة إلى أن الدكتور مدحت العدل انتقى كلمات الأوبريت ببراعة واصفة الكلمات بأنها فى منتهى الجمال".

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وأشارت إلى أن الفنان عمرو مصطفى كلل الكلمات بلحن أكثر من رائع بما شكل وجود عمل مبهج بفتح طاقة نور، مشيدة بجهود بقية طاقم الفريق، مشيرة إلى الحافز الأكبر الذى دفعها للمشاركة هو أن عائد الأوبريت سيخصص للأسر المنكوبة من جراء جائحة كورونا قائلة "حافز كبير دفعنى للمشاركة".

وكشفت الديفا أن التصوير تم فى الجونة قائلة "كان المفروض أن أقوم بالتصوير فى بيتى بس قررت أعمله فى الجونة عشان ماعملش إزعاج للجيران، حيث قمت بانتقاء كادر معين فى الجونة الجميلة بما يعكس البهجة".

وعلقت على مقاطع مشاركة ابنها لها فى الرقص قائلة "كنا مبسوطين أوى فقررنا نرقص أنا وشادى فى بلكونتنا.. لأنى حسيت أنى عملت حاجة حلوة وشادى بينبسط لما يلاقينى مبسوطة.. ومكناش قاصدين ولا متخيلين أنه هيتنشر كده".

وقالت رسالتى للناس "الأزمة هتعدى إحنا فى القرن الحادى والعشرين ومع التقدم التكنولوجى لازم هتعدى ومش هنفضل قاعدين كده.. عندى تفاؤل إنها هتعدى لأن الوضع غريب جداً ومش مفهوم.. وأكيد ربنا مش هيسبنا".