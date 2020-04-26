حقيقة وفاة الفنان المصري ” أحمد بدير “

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 11:59 صباحاً - انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا عن وفاة الفنان المصري ” أحمد بدير ” .
الأمر الذي دفع أحمد بدير إلى الخروج للرد على ذلك في تصريحات صحفية له مستنكرا من يروجوا لمثل هذه الشائعات واصفا إياها بالسخيفة .
فقال : ” هي الناس اللي بتطلع الشائعات دي عايزة إيه وليه بيعملوا كده ” .. وأكد أنه بخير وأنه يتواجد حاليا في منزله ويتمتع بصحة جيدة .
كما خرج نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” لنفي خبر وفاة الفنان أحمد بدير مؤكدا إنه مجرد شائعات تفبركها بعض الصفحات المزورة والتي تستخدم أسماء مواقع أو إذاعات من أجل لفت الأنظار إليها وإثارة القلائق .
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