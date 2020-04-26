وائل الإبراشي يطالب بإيقاف برنامج ” رامز مجنون رسمي ” .. ويهاجم غادة عادل ” إزاى تقولى أنا كلبة وتقبلى الإهانة “

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 11:59 صباحاً - هاجم الإعلامي ” وائل الإبراشي ” خلال حلقة برنامجه ” التاسعة ” برنامج ” رامز مجنون رسمي ” الذي يقدمه الفنان ” رامز جلال ” والذي وصفه بإنه مهينا .

خاصة وبعد عرض الحلقة الأولى منه والتي استضاف بها الفنانة غادل عادل ” مستنكرا ما قالته عن نفسها بإنها ” كلبة فقال : ” أنا بأسف جدا أن الفنانة غادة عادل تقول أنا كلبة فى أحد برامج المقالب .. لم أكن أتوقع أن نصل إلى هذا الحد المؤسف ” .

وطالب الإبراشي بضرورة أن تتوقف نوعية مثل هذه البرامج خصوصا وإنها أعطت الأطفال سلوكيات غير سوية كتدبير المكائد بشكل مؤذي .