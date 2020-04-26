كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 11:59 صباحاً - تقدم المحامي المصري ” أيمن محفوظ ” ببلاغ للنائب العام المستشار ” حمادة الصاوي ” ضد الفنان ” محمد رمضان ” .
وذلك على خلفية مشهد مسلسله الجديد ” البرنس ” والذي قام فيه محمد رمضان بتمزيق جواز السفر المصري وهو ما اعتبره محفوظ تصرفا مشينا .
واتهم أيمن محفوظ رمضان بإهانة أهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصري والتطاول على كل القيم المصرية والعمل على إهانة كافة رموز الدولة المصرية دون عقاب .
وطالب باتخاذ قرار سريع بمعاقبة محمد رمضان بعقوبة قانونية وفقا لنصوص القانون المصري التي تعاقب في مثل هذه الحالة بالحبس والغرامة .. بالإضافة إلى مصادرة ومنع عرض مسلسل البرنس عبر شاشات التليفزيون .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مشهد في مسلسله ” البرنس ” .. بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.