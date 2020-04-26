بعد الهجوم عليها بسبب إعلان البوكسرات.. ميس حمدان ترد

متابعة بتجــــــــــرد: هجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت له الفنان ميس حمدان بعد عرض إعلانها المثير للجدل، عن ملابس داخلية لإحدى الشركات الشهيرة. ودشن عدد من رواد “تويتر” هاشتاغ باسم ميس حمدان، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً.

وسادت حالة من الجدل بين النشطاء على “تويتر”، متسائلين عن كلمات أغنية الإعلان التي ترددها ميس وتخاطب بها ابن الجيران، الذي أعجبت به. وهاجمها الجمهور بسبب جرأة كلمات الأغنية التي قامت بغنائها ضمن العمل.

ومن ناحيتها ردت حمدان، على حالة الجدل التي أثيرت حول أغنيتها في الإعلان، مشيرة إلى أنه صعب إرضاء كل الأذواق، قائلة: “اللي يعجبه يعجبه واللي يهاجم براحته”، مشيرة إلى أن فكرة الإعلان جاءتها من الشركة والمخرج هاني جمال.

Advertisements

من ناحية أخرى، تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.

وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس داخلية ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، فضلاً عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين.

وطالب طلعت باتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فوراً على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.